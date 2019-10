PSI20 acompanha descidas de bolsas europeias e cai 0,50%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a descer 0,50 por cento para 4.948,99 pontos, acompanhando as desvalorizações das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram e seis subiram. A Navigator liderou as descidas e caiu 2,99 por cento para 3,18 euros.

Nas maiores descidas, a Pharol perdeu 1,97 por cento para 0,11 euros, os CTT caíram 1,79 por cento para 2,09 euros, a Corticeira Amorim recuou 1,71 por cento para 9,80 euros e o BCP baixou 1,68 por cento para 0,19 euros.

Com desvalorizações mais brandas ficaram a Mota-Engil (1,78 euros), a Altri (6,01 euros), a Jerónimo Martins (15,29 euros), a Semapa (11,60 euros), a Galp (13,73 euros), a EDP Renováveis (9,83 euros) e a Ibersol (8,06 euros).

Nas subidas, a Ramada Investimentos avançou 3,34 por cento para 6,18 euros, a NOS aumentou 1,70 por cento para 5,09 euros e a Sonae SGPS ganhou 1,11 por cento para 0,86 euros.

Com ganhos mais baixos terminaram a Sonae Capital (0,62 euros), a EDP (3,58 euros) e a REN (2,57 euros).

No resto da Europa, Paris caiu 1,41 por cento, Frankfurt 1,32 por cento, Madrid 0,85 por cento e Londres cedeu 0,65 por cento.

A meio da sessão, a bolsa nova-iorquina também negociava em queda, com o índice Dow Jones a perder 0,81 por cento e o Nasdaq 0,58 por cento, pressionada pela contração do índice da atividade industrial nos Estados Unidos, que em setembro ficou no nível mais baixo desde 2009.