PSD pede apoios para criadores de touros, plataforma acha “obsceno”

A Plataforma Basta de Touradas considera “obsceno” que o PSD reclame apoios financeiros do Governo para os criadores de touros de lide, no âmbito da crise originada pela pandemia.

“Numa altura em que há tantos portugueses em sérias dificuldades e com tantas carências no Serviço Nacional de Saúde e em setores como a agricultura, a cultura, é inconcebível que o PSD considere prioritário acudir aos ganaderos de touros de lide, quando os próprios assumem publicamente, nos últimos anos, que o negócio não é rentável e que se dedicam a ele apenas por paixão”, pode ler-se, numa nota divulgada pela plataforma.

Segundo a notícia publicada no site do PSD, os deputados Isaura Morais e João Moura, eleitos pelo Distrito de Santarém, questionaram a Ministra da Saúde sobre os apoios ao setor pecuário: “E no caso da raça Brava de Lide, que ações concretas estão previstas de apoio à produção e ao possível escoamento da produção perante a excecionalidade de 2020?”.

A Plataforma Basta de Touradas “apela ao bom senso da ministra da Agricultura, do Governo, da Direção Geral de Alimentação e Veterinária e dos partidos políticos”.

Ao mesmo tempo, espera “que não sejam concedidos quaisquer apoios com dinheiro dos contribuintes para a criação de touros de lide, uma vez que estes produtores já beneficiam de um grande número de fundos públicos que deviam servir para a agricultura e produção de alimentos, mas que são utilizados para produzir touros e cavalos para touradas”.

Os deputados do PSD, argumenta aquela plataforma, “deviam estar cientes desta realidade e das constantes declarações de ganaderos afirmando em múltiplas entrevistas que se dedicam ao negócio apenas por paixão e que não devem ser considerados prioritários neste momento tão difícil para as pessoas e empresas, bem como para o próprio setor social, quando estamos na iminência de uma das maiores recessões da nossa história”.

A Plataforma Basta de Touradas espera que Rui Rio, presidente do partido, “esclareça os portugueses se, para o seu partido, o apoio financeiro aos ganaderos de toiros de lide é realmente uma das prioridades do PSD”.