PSD lidera com 48,51% dos votos as regionais da Madeira com metade das freguesias apuradas

O PSD era hoje, cerca das 20:35, o partido mais votado nas eleições legislativas regionais da Madeira, com 48,51 por cento dos votos, quando estão apuradas 27 das 54 freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, à mesma hora, o PS era o segundo partido mais votado, com 34,20 por cento.

O PSD já conseguiu eleger dois deputados: o cabeça de lista e atual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o número dois da lista e do executivo, Pedro Calado.

O PS elegeu o seu cabeça de lista e antigo presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo.

Cerca de duas horas e meia após o fecho das mesas de voto, o CDS-PP é a terceira força política mais votada, com 5,40 por cento, seguido pelo JPP, com 2,14 por cento.

Depois, surgiam o PURP, com 1,22 por cento, o BE, com 0,97 por cento, e a CDU (PCP/PEV), com 0,92 por cento.