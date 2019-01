Nas Notícias “PSD de Rui Rio caminha para a irrelevância”, acusa Ventura Por

O ex-autarca social-democrata tece duras críticas à liderança de Rui Rio, acusando o presidente do PSD de transportar o partido para “a irrelevância e para a destruição do centro-direita”.

“Parece que só agora uma parte do PSD acordou para o que andei a dizer durante meses: este PSD de Rui Rio caminha para a irrelevância política e para a destruição do centro-direita e da direita em Portugal”, defende André Ventura, em declarações ao PT Jornal.

Numa reação à onda de contestação que se agravou nos últimos dias (com Luís Montenegro a desafiar Rui Rio a marcar eleições diretas), Ventura critica a demora.

“Agora é tarde, muito tarde, para que aqueles que deviam ter dado a cara e dito ‘presente’ quando as circunstâncias o exigiam e os timings ainda eram possíveis e razoáveis. Agora é gritar por gritar, sem qualquer objetivo ou vantagem”, afirma.

Por outro lado, André Ventura lamenta que o líder social-democrata esteja tão próximo do PS.

“Rui Rio quer tanto afastar-se do espectro tradicional do PSD e das convicções maioritárias dos seus militantes e simpatizantes, que está quase nos braços do PS”.

“Até António Costa veio defender Rio, gritando para quem ainda acredite nele que a sua proximidade ao líder do PSD é um ‘mito urbano’, mas deixando escapar a proximidade pessoal que os une”, critica.

Esta crise vivida no seio social-democrata poderá beneficiar o Chega? André Ventura considera que não, apesar de esperar “uma votação expressiva”.

“Essa votação deve-se, essencialmente, a um espaço político e a valores que há muito deveriam ser defendidos pelos políticos e têm sido arrastados para baixo do tapete”, aponta.

“É vergonhosa a forma como os dirigentes do PSD têm tratado os portugueses de bem, aqueles que cumprem, aqueles que pagam e a classe média em geral”.

Estes serão “mais motivos para o crescimento do Chega, do Aliança e até do CDS”.

“Se só agora se aperceberam disso, o que andam a fazer na São Caetano à Lapa? E isso resolve-se com um Conselho Nacional com votação de mão no ar?”, questiona.