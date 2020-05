PSD cancela todas as festas de verão. “Respeito pela lei e pela saúde”, justifica Rui Rio

O PSD não vai realizar nenhuma festa de verão, em virtude da pandemia. O anúncio foi feito por Rui Rio, que justifica a decisão com “bom senso” e “respeito pela lei e pela saúde”.

“Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de verão, designadamente a do Chão da Lagoa na Madeira e a do Pontal no Algarve”, anuncia Rui Rio, nesta quarta-feira.

Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o presidente do partido considera ainda que “só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a covid-19”.

Segundo números atualizados hoje pela Direção Geral da Saúde, há mais 12 vítimas mortais provocadas pela covid-19 e mais 219 infetados, em Portugal.