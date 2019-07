PSD aprova candidatos a deputados e linhas gerais do programa em 30 de julho

O PSD vai aprovar as linhas gerais do programa eleitoral e as listas de candidatos a deputados em Conselho Nacional marcado para 30 de julho, em Mesão Frio (Guimarães), de acordo com a convocatória hoje divulgada.

Segundo a convocatória do presidente da mesa do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, hoje publicada no Povo Livre – órgão oficial do PSD – na reunião será também eleito o novo vice-presidente do partido, José Manuel Bolieiro, na sequência da demissão de Manuel Castro Almeida.

A ordem de trabalhos da reunião – que terá lugar no MITpenha, um espaço para eventos, em Mesão Frio – tem no primeiro ponto precisamente a eleição do novo vice-presidente da Comissão Política Nacional, que tem de ser aprovado pelo Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos.

Segue-se a “aprovação das linhas gerais do programa eleitoral para as eleições legislativas”, que tem vindo a ser divulgado por áreas temáticas, sendo conhecidas até agora as propostas do PSD na área fiscal, para a área da saúde e de combate às alterações climáticas, bem como o quadro macroeconómico proposto pelo partido para a legislatura.

O terceiro ponto será a votação da proposta da Comissão Política Nacional relativa à designação do candidato do PSD a primeiro-ministro e das listas de candidatos à Assembleia da República, tal como determinam os estatutos do partido.