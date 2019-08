Apresentações/Novidades PSA cresce mundialmente no primeiro semestre Por

O Grupo PSA (DS, Peugeot, Citroën, Opel e Vauxhall) registou um crescimento de 0,3 % no mercado automóvel mundial no primeiro semestre deste ano.

Com 1,9 milhões de unidades vendidas em todo planeta o construtor francês contrariou a tendência de declínio do setor, conseguindo expandir quotas em muitos países, nomeadamente na Europa e em África.

Num mercado que se retraiu no primeiro semestre (-2,4%), a quota de mercado do Grupo alcançou 17,4% de crescimento no conjunto dos seus mercados principais, nomeadamente em Itália (+1,1), França (+0,7), Reino Unido (+0,2), Alemanha (+0,1) e Espanha (+0,1).

Este desempenho foi suportado pelos excelentes resultados da Citroën, marca que, após 8 anos, registou um recorde de vendas com o mais forte crescimento dentro do Top 12 de marcas. A marca conquistou, assim, 0,3 pontos de quota de mercado na Europa, nomeadamente através do sucesso da sua gama SUV (C5 Aircross e C3 Aircross).

A Opel/Vauxhall continua o seu desenvolvimento desde o outono passado e aumentou ligeiramente a sua quota de mercado. Esta cresceu, nomeadamente, em França (0,2pontos), Reino Unido (+ 0,2 pontos) e Itália (+ 0,7 pontos).

Em paralelo, a marca de Russelsheim continuou a concentrar-se na obtenção de vendas rentáveis, contando com os modelos Combo, Crossland X e Grandland X a suportar grande parte desta performance. A Opel/Vauxhall irá beneficiar do lançamento do novo Corsa no segundo semestre.

A quota de mercado da Peugeot manteve-se estável na Europa. Para além da continuidade do sucesso dos seus SUV 3008/5008, a Peugeot também progrediu graças à gama 508, cuja nova variante SW está em fase de lançamento, vendo-se recompensada com vários prémios. O 508 Sedan é líder em França desde o seu lançamento. A Peugeot também bateu o seu anterior recorde de vendas de veículos comerciais ligeiros no primeiro semestre.

A DS Automobiles confirma o crescimento durável da Marca (+1,7% face ao primeiro semestre de 2018 e +16% no segundo trimestre, face a 2018) com o DS 7 CROSSBACK, modelo líder dos SUV Premium em França no primeiro semestre, e o DS 3 CROSSBACK, lançado em maio e número 1 em matriculas SUV Premium em junho, em França.

O Groupe PSA mantém, igualmente, a sua posição de líder no mercado de veículos comerciais com uma quota de mercado estável de 24,7%.