PS venceu eleições legislativas com 36,35% e 1.903.687 votos

O PS venceu as eleições legislativas de 06 de outubro com 1.903.687 votos, correspondentes a 36,35 por cento do total, de acordo com o mapa oficial hoje publicado em Diário da República, que manteve a distribuição de mandatos já divulgada.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) fez publicar hoje em Diário da República o mapa oficial com os resultados das eleições e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República, depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter indeferido os recursos apresentados por PSD e Aliança sobre os votos dos dois círculos da emigração.

Este mapa inclui os votos e percentagens das 21 forças políticas que concorreram às legislativas nos 22 círculos eleitorais, apresentando as percentagens face ao número de votos expressos, excluindo brancos e nulos, ao contrário dos resultados divulgados pelo Ministério da Administração Interna na internet.

O PS foi o partido mais votado com 1.903.687 votos, correspondentes a 36,35 por cento do total – segundo o cálculo da agência Lusa, que engloba os votos expressos, brancos e nulos que, somados, são 5.237.484 – e a 38,20 por cento dos votos expressos, elegendo 108 deputados.

O PSD ficou em segundo lugar, com 1.454.283 votos, 27,77 por cento do total, e 29,19 por cento dos votos expressos, elegendo 79 deputados.

O universo eleitoral era de 10.777.258 e votaram 5.237.484 eleitores, tendo-se registado uma taxa de abstenção recorde de 51,40 por cento. O número de votos em branco foi 131.302, 2,51 por cento, e os votos nulos foram 123.573, 2,36 por cento.

Em terceiro lugar, ficou o BE, com 498.549 votos, 9,52 por cento do total, 10,01 por cento dos votos expressos, e 19 deputados, seguindo-se, em quarto lugar, a coligação CDU, formada por PCP e PEV, com 332.018 votos, 6,34 por cento do total, 6,66 por cento dos votos expressos, e 12 deputados.

O CDS-PP é a quinta força política, com 221.094 votos, 4,22 por cento do total, 4,44 por cento dos votos expressos, e cinco deputados, e a sexta força política é o PAN, com 173.931 votos, 3,32 por cento do total, 3,49 por cento dos votos expressos, e quatro deputados.

Ainda nos partidos com assento parlamentar, o Chega teve 67.502 votos, 1,29 por cento do total, 1,35 por cento dos votos expressos, seguindo-se a Iniciativa Liberal, com 67.443 votos, 1,29 por cento do total, 1,35 por cento dos votos expressos, e o Livre, com 56.940, 1,09 por cento do total, 1,14 por cento dos votos expressos. Cada um elegeu um deputado.

O PCTP/MRPP teve 36.006 votos, 0,72 por cento, o R.I.R. alcançou 35.169 votos, 0,71 por cento, o PNR 16.992 votos, 0,34 por cento, o MPT 12.888, 0,26 por cento, o Nós, Cidadãos! 12.346 votos, 0,25 por cento, o PDR 11.674 votos, 0,23 por cento, o PURP 11.457, 0,23 por cento, o JPP 10.552 votos, 0,21 por cento, o PPM 8.389 votos, 0,17 por cento, o PTP 8.271 votos, 0,17 por cento, e o MAS 3.243, 0,07 por cento – referindo-se estas percentagens aos votos expressos.