PS quer viabilizar para especialidade todos os diplomas de lei de bases da saúde

O PS defendeu hoje que, na sexta-feira, a proposta do Governo e os projetos do PSD, CDS-PP e PCP sobre lei de bases da saúde devem baixar diretamente a especialidade, sem votação na generalidade.

Esta posição foi transmitida por Carlos César aos jornalistas no final da reunião semanal da bancada socialista, na Assembleia da República, depois de questionado sobre o sentido de voto que o PS terá em relação aos diferentes projetos de lei de bases da saúde apresentados pelo PSD, CDS-PP e PCP – diplomas que foram discutidos na generalidade na quarta-feira em plenário, a par da proposta de lei do Governo.

O diploma do Bloco de Esquerda sobre lei de bases da saúde foi o primeiro a ter dado entrada no parlamento e já aguarda discussão na especialidade.

“O nosso entendimento sobre iniciativas de expressivo relevo como as leis de bases da saúde é que deve ser procurado o maior consenso possível no âmbito parlamentar”, respondeu Carlos César.

Na sexta-feira, segundo o líder parlamentar socialista, nesta fase do processo de debate na generalidade, “o PS julga que seria mais adequado que todas as iniciativas dos diversos partidos baixem a comissão sem votação”.

“O objetivo é articular as melhores soluções em sede de especialidade, permitindo que essa lei recolha o maior apoio possível”, acrescentou o presidente do Grupo Parlamentar do PS.