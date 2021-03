Economia PS quer saber se Cavaco, Durão e Passos conheciam “buraco gigante” do BES Por

O grupo parlamentar do PS vai chamar Cavaco Silva, Durão Barroso e Passos Coelho à comissão de inquérito sobre o Novo Banco, no sentido dos antigos primeiros-ministros revelarem se conheciam o buraco no Banco Espírito Santo (BES) antes do aumento de capital.

Por terem sido primeiros-ministros, Cavaco, Durão e Passos serão chamados a depor por escrito. O PS quer ainda ouvir Carlos Moedas, o candidato do PSD à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas e que, na altura, era secretário de Estado Adjunto.

“O grupo parlamentar do PS irá requerer o depoimento escrito dos responsáveis políticos que sabiam do buraco do BES antes do aumento do capital e por isso iremos requerer os depoimentos escritos de Cavaco Silva, de Durão Barroso, de Pedro Passos Coelho e iremos requerer a audição presencial do doutor Carlos Moedas”, anunciou o deputado João Paulo Correia, citado pela TVI.

Cavaco, Durão e Passos foram ontem implicados no caso BES por José Honório. O ex-administrador do banco revelou que Ricardo Salgado, então presidente do BES, entregou às autoridades políticas um memorando sobre “o buraco gigante em que estava enfiado” o Grupo Espírito Santo.

“Passadas poucas semanas, depois destas reuniões que Ricardo Salgado teve com todas estas autoridades políticas, depois de conhecerem a dimensão do buraco do Grupo Espírito Santo, decorreu o aumento de capital do BES de cerca de mil milhões de euros”, salientou João Paulo Correia.

O PS acredita, assim, que Cavaco Silva, Durão Barroso e Passos Coelho “nada fizeram para impedir este aumento de capital que gerou milhares de lesados”, sendo preciso apurar responsabilidades que “não estão suficientemente esclarecidas por parte destas autoridades políticas”.