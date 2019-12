PS propõe recondução de Correia de Campos para presidir ao Conselho Económico e Social

O PS propôs hoje a recondução de António Correia de Campos como presidente do Conselho Económico e Social (CES), disse hoje à Lusa a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes.

Por seu lado, o primeiro vice-presidente da bancada do PSD, Adão Silva, afirmou que a candidatura de Correia de Campos é apresentada exclusivamente pelo PS e não é subscrita pelos sociais-democratas, pelo que cada deputado deverá “votar livremente” na aceitação ou não do nome do antigo ministro da Saúde.

A eleição será feita pelos deputados da Assembleia da República em 20 de dezembro.