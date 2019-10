PS lidera com 38,41%, com 918 freguesias apuradas

O PS era o partido mais votado com 38,41 por cento dos votos e zero mandatos nas eleições legislativas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios em 918 das 3.092 freguesias.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral, o PSD era o segundo partido mais votado, com 33,69 por cento.

Resultados comparados globais às 20:00 das eleições Legislativas 2019

Freguesias apuradas: 918

Freguesias por apurar: 2174

Concelhos apurados: 5

Concelhos por apurar: 303

Consulados apurados: 0

Consulados por apurar: 32

Mandatos atribuídos: 0

Mandatos por atribuir: 230

2019 2015

Lista por centoVotos Mand. Lista por centoVotos Mand.

PS 38,41 por cento 0 PPD/PSD.CDS-PP 45,69 por cento 0

PPD/PSD 33,69 por cento 0 PS 31,94 por cento 0

B.E. 6,70 por cento 0 B.E. 6,60 por cento 0

CDS-PP 4,92 por cento 0 PCP-PEV 5,74 por cento 0

PCP-PEV 4,45 por cento 0 PCTP/MRPP 1,11 por cento 0

PAN 1,72 por cento 0 PDR 1,07 por cento 0

CH 0,93 por cento 0 PAN 0,68 por cento 0

R.I.R. 0,84 por cento 0 PPD/PSD 0,54 por cento 0

PCTP/MRPP 0,68 por cento 0 PTP-MAS 0,45 por cento 0

A 0,48 por cento 0 PNR 0,39 por cento 0

L 0,48 por cento 0 MPT 0,38 por cento 0

IL 0,43 por cento 0 PPM 0,36 por cento 0

PNR 0,21 por cento 0 NC 0,35 por cento 0

NC 0,20 por cento 0 L/TDA 0,35 por cento 0

PDR 0,20 por cento 0 PURP 0,21 por cento 0

PURP 0,19 por cento 0 JPP 0,11 por cento 0

PPM 0,18 por cento 0 CDS-PP 0,10 por cento 0

PTP 0,17 por cento 0 PPV/CDC 0,09 por cento 0

MPT 0,17 por cento 0 PTP 0,01 por cento 0

JPP 0,09 por cento 0

MAS 0,02 por cento 0

Outros dados das eleições Legislativas 2019:

Inscritos: 573021

por cento Votos brancos: 2,49 por cento

por cento Votos nulos: 2,37 por cento

por cento Votantes: 50,63 por cento

por cento Abstenção: 49,37 por cento

Outros dados das eleições Legislativas 2015:

Inscritos: 626876

por cento Votos brancos: 1,91 por cento

por cento Votos nulos: 1,92 por cento

por cento Votantes: 51,97 por cento

por cento Abstenção: 48,03 por cento

Fontes:

Lusa

Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral