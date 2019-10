PS ganha nas sondagens sem maioria absoluta e reduz vantagem sobre PSD

O PS deverá ganhar as legislativas de domingo sem maioria absoluta e com uma vantagem menor sobre o PSD do que tinha no início da campanha eleitoral, segundo as últimas sondagens publicadas na comunicação social.

A sondagens dão aos socialistas uma vitória que varia entre os 37 por cento, no estudo da Universidade Católica para o jornal Público e a RTP, e os 38,8 por cento, no da Eurosondagem para o Sol e o Porto Canal.

Quanto ao PSD, o melhor ‘score’ é alcançado na sondagem do Público (30 por cento) e o pior no estudo da Eurosondagem (25,5 por cento).

O BE será a terceira força mais votada com resultados entre os 9,2 por cento, na sondagem da Pitagórica para o JN, TSF e TVI, e os 10 por cento, nos estudos da Católica para o Público e RTP e do ICS-ISCTE para o semanário Expresso.

A CDU surge em quarto lugar com votações a variar entre os 7,1 por cento, da Eurosondagem para o Sol, e os 6 por cento, no estudo da Universidade Católica para o Público.

Já o CDS é ultrapassado pelo PAN na sondagem da Pitagórica para o JN/TSF/TVI, com 3,9 por cento contra 4,4 por cento, obtendo em todos os outros estudos 5 por cento dos votos.

O PAN atinge os 4,4 por cento no estudo da Pitagórico e fica-se pelos 3 por cento nas sondagens da Católica para o Público e RTP e na do ICS-ISCTE para o Expresso.

A Rádio Renascença, recorrendo a um algoritmo de agregação das sondagens, chegou a valores que dão 38 por cento ao PS, 27 por cento ao PSD, 10 por cento ao BE, 7 por cento à CDU, 5 por cento ao CDS e 3,8 por cento ao PAN.

Os outros 15 partidos concorrentes às legislativas de domingo não alcançam qualquer representação parlamentar.

A sondagem do Expresso (ICS-ISCTE), com uma margem de erro de 2,7 por cento, dá 38 por cento ao PS, 28 por cento ao PSD, 10 por cento ao BE, 7 por cento à CDU, 5 por cento ao CDS e 3 por cento ao PAN.

Com uma margem de erro de mais ou menos 4 por cento, o estudo da Pitagórica para o JN/TSF/TVI atribui 37,3 por cento ao PS, 28,8 por cento ao PSD, 9,2 por cento ao BE, 6,6 por cento à CDU, 4,4 por cento ao PAN e 3,9 por cento ao CDS.

A Eurosondagem, na sondagem com uma margem de erro de 2,15 por cento, para o Sol e Porto Canal, indica 38,8 por cento para os socialistas, 25,5 por cento para os sociais-democratas, 9,6 por cento para os bloquistas, 7,1 por cento para a CDU, 5 por cento aos centristas e 4 por cento ao PAN.

A sondagem do Público e RTP, realizada pela Universidade Católica e com uma margem de erro de 1,7 por cento, dá 37 por cento ao PS, 30 por cento ao PSD, 10 por cento ao BE, 6 por cento à CDU, 5 por cento ao CDS e 3 por cento ao PAN.