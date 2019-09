PS ganha eleições com maioria absoluta – sondagem Expresso/SIC

O PS alcança a maioria absoluta com 42 por cento dos votos e uma vantagem de 19 pontos percentuais sobre o PSD, de acordo com uma sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC divulgada hoje.

De acordo com este estudo, os socialistas sobem quatro pontos percentuais em relação à sondagem realizada em junho e podem conseguir mais de metade dos deputados à Assembleia da República, conquistando a maioria absoluta.

Duas sondagens divulgadas hoje, realizadas pela Intercampus para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios e pela Aximage para O Jornal Económico, atribuíam a vitória ao PS, mas sem maoiria absoluta.

Na sondagem do ISCTE para o Expresso e a SIC, o PSD mantém os 23 por cento do estudo de junho, enquanto o BE desce dois pontos percentuais, para os 9 por cento.

A CDU é a quarta força mais votada neste estudo, com 6 por cento e menos dois pontos percentuais do que em junho.

O CDS-PP mantém os 5 por cento de junho, tal como o PAN, que continua com 4 por cento das intenções de voto.

Os restantes partidos somam, em conjunto, 5 por cento dos votos, enquanto os brancos e nulos atingem 6 por cento.

A sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) foi feita entre 24 de agosto e 5 de setembro através da realização de 801 entrevistas válidas, na residência dos inquiridos, e tem uma margem de erro de 3,5 por cento.