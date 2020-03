Fórmula 1 Provável extensão do período de encerramento das equipas de Fórmula 1 Por

As equipas de Fórmula 1 poderão ver o seu período de encerramento estendido por mais algumas semanas, de modo a manter os custos sob controlo.

O coronavírus levou ao cancelamento da primeira corrida da época e ao adiamento das restantes oito provas, embora o novo início, no Canadá a 14 de junho, pareça cada vez menos provável.

Este novo controlo levou à alteração do período habitual de pausa de F1, que costuma ocorrer no mês de agosto, que levou a uma interrupção da atividade neste começo de ano. Isso faz pressupor que a interdição do funcionamento das equipas terá de ser forçosamente modificada.

Para o líder da Alfa Romeo, esta alteração será não só motivada pela a atual situação de pandemia, mas também com os custos desta prolongada paragem. “Temos a possibilidade de estender este encerramento. Uma das decisões para reduzir drasticamente os custos seria prolongar o encerramento”, defende Fréderic Vasseur.

O homem que lidera a formação de Hiwill refere que a atual situação é praticamente igual à habitual paragem de verão, porque as equipas não podem funcionar, “exceto na comunicação e de algumas funções” dele próprio e de outros elementos de chefia.

Vasseur especifica: “Todo o staff técnico não pode trabalhar nas próximas três semanas, por isso significa até meio de abril. Espero que nessa altura tenhamos uma melhor imagem da situação para o resto do ano, e depois ser capaz de tomar decisões”.