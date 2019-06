Motores Provas animadas na segunda jornada do Troféu de Karting da Madeira Por

Não faltou animação na segunda prova do Troféu de Karting, que se disputou no Faial.

O evento coroou Afonso Silva na categoria Cadete, João Dinis na Super Cadete, António Santos na Júnior, Martins Nunes na Max e Diogo Silva na Max Master.

Diogo Silva esteve igual a si próprio e obteve a segunda vitória da época na categoria Max Master, uma prova em que o pódio se assemelhou a um pódio de ralis, pois o vencedor foi acompanhado por Filipe Pires e João Silva.

A corrida final da Max Master foi das mais disputadas do fim de semana, com Filipe Pires a partir muito e a liderar de início, só que Vasco Silva recuperou muito tempo e passou para a liderança, terminando com uma vantagem de mais de um segundo. João Solva foi terceiro a pouco mais de sete segundos e meio do vencedor.

Na categoria Max Martins Nunes levou a melhor, numa das corridas mais animadas do dia. João Bazenga começou por liderar, mas Nunes atacou e assumiu o comando para não mais o largar, terminando com mais de dois segundos e meio de vantagem sobre Bazenga. Mário Rodrigo fechou o pódio, ao ser terceiro a mais de cinco segundos do vencedor.

Já na categoria Júnior a luta foi ‘acesa’ entre António Santos e Rodrigo Silva, com o primeiro a impor-se por apenas 0,823s ao seu adversário. Rodrigo Santos foi terceiro, a quase sete segundos de António Santos.

Finalmente na categoria Super Cadete ‘mandou’ João Dinis. Bateu por quase três segundos e meio Martim Pereira, que esteve em luta renhida pelo segundo posto com Martim Menezes, terceiro no final.

O Troféu de Karting da Madeira regressa no final de julho com a realização do Circuito do Faial 3.