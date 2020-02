Motores Prova de Fórmula E em Jacarta tem de mudar de local Por

A prova de Fórmula E prevista para Jacarta, na Indonésia, vai ter de mudar de local por questões relacionadas com o património do traçado inicialmente previsto.

A rejeição por parte do secretariado de estado da Indonésia, devido ao uso do complexo do Monumento Nacional de Monas para a prova que se realizaria a 6 de junho obriga os responsáveis pela competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA a terem de mudar de planos.

Segundo o jornal local Jakarta Post, o uso de um novo tapete de asfalto na zona de Monas “talvez coloque em risco” um local de importância histórica e cultural da capital indonésia.

Um porta-voz da Fórmula E disse entretanto confirmou entretanto que depois da resposta da “Secretaria de Estado e do Comité de Desenvolvimento da Medan Merdeka Area” os responsáveis pela competição, “em estreita colaboração com as entidades da cidade, decidiram abandonar a ideia de fazer a corrida em Monas e estudar outra possível localização, que já está em estudo, durante o processo de seleção do traçado”.

“Com muitos outros planos existentes e a comissão de projetos de regeneração da cidade em redor da área de Monas, a Fórmula E e o Comité Organizativo de Jacarta estão a cooperar de acordo com o pedido” das autoridades, refere ainda a mesma fonte, que adianta que os responsáveis pelo campeonato e as autoridades continuam os seus preparativos para o evento.

A prova da capital da Indonésia é uma das novas provas incluídas no calendário da competição de monolugares elétricos na temporada 2019/2020, tal como Seul na Coreia do Sul (a 3 de maio) e Londres (a 25 e 26 de junho).