Nas Notícias Proprietária de canil agredida Por

Uma proprietária de um canil foi agredida por populares, em Canedo, Santa Maria da Feira, numa ação de protesto. Em causa, alegados maus-tratos animais praticados no espaço, que geraram uma onda de revolta.

A dona de um canil foi agredida nesta terça-feira, em Santa Maria da Feira, por algumas pessoas que se manifestavam contra ilegalidades praticadas naquele espaço.

A mulher foi abordada quando seguia no seu automóvel, com animais no veículo. Alguns ativistas e defensores dos animais abordaram-na e agrediram-na.

A GNR encontra-se no local, a garantir o restabelecimento da ordem pública.

O IRA – Intervenção e Resgate Animal já se demarcou das agressões, não obstante ter elementos no local.

“Informamos que os atos violentos praticados contra a Berta Brasão ou contra a sua viatura não foram praticados pelos nossos elementos, ao contrário da conjugação do título [notícia do Correio da Manhã] e a utilização de uma fotografia da nossa viatura no local possam dar a compreender”, pode ler-se, numa publicação feita nas redes sociais.

De acordo com relatos feitos por manifestantes, a dona do abrigo já foi denunciada por diversas vezes.

Os animais são, alegadamente, vítimas de maus-tratos, pelo que as pessoas não compreendem a finalidade de manter um abrigo em funções sem as mínimas condições para o fazer.