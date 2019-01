Fórmula 1 Promotores de Grandes Prémios exigem mudanças na Fórmula 1 Por

Os promotores dos Grandes Prémios de Fórmula 1 criticaram os atuais donos da Fórmula 1 pela direção que a competição está a seguir e emitiram um comunicado a expressar as suas preocupações.

Uma grande incerteza qrodeia cinco das provas que fazem parte do calendário deste ano, cujos contratos expiram este ano – Grã-Bretanha, Itália, Espanha, Alemanha e México – e o descontentamento é grande e crescente entre os organizadores, que exigem uma série de mudanças por parte da Liberty Media.

Na segunda-feira a Associação de Promotores de Fórmula 1 (FOPA) esteve reunida e acordaram em partilhar as suas preocupações, torná-las públicas e pedir mudanças aos atuais detentores dos direitos da disciplina. Sendo que uma das suas preocupações é a mudança para mais países cuja transmissão das corridas ficará restrita a canais pagos.

O comunicado da FOPA alerta a Liberty para aspetos que quer ver revistos. No primeiro ponto do comunicado chama a atenção para o facto de não ser do seu interesse que os fãs percam o acesso total às transmissões televisivas em sinal aberto. Na segunda alínea alertam para a falta de clareza de novas iniciativas na F1 e a falta de empenho junto dos promotores para a sua implementação. Chama a atenção para que não se introduza novas provas em detrimento de eventos já existentes.

“Estamos a entrar numa nova época de um desporto que promovemos há muitas décadas. Os promotores querem uma abordagem mais colaboradora para o desenvolvimento do campeonato e a oportunidade para oferecer a sua experiência e conhecimento num espírito de parceria com a Fórmula 1 e a FIA”, lê-se também no documento.

O comunicado sobre modelos alternativos de negócio parece ser uma referência à possível adição ao calendário de uma corrida de cidade em Miami. Este caso terá sido um fator que levou muitos promotores a não renovarem contratos para além deste ano e exigirem melhores termos financeiros.