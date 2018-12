Motores Promotor português (re)lança TCR Ibérico Por

Qual fénix renascida das cinzas, o campeonato de carros de turismo TCR Ibérico vai surgir em 2019 com um formato reduzido.

Paulo Ferreira, já ligado ao Racing Weekend em Portugal como promotor, é a face deste campeonato que já se realizou em 2017, então apenas com dois eventos paralelos ao TCR Portugal e TCR Europa este ano.

Este regresso prevê agora quatro eventos, dois no nosso país e dois em Espanha, num formato que adota um semelhante ao utilizado no TCR Europa, com dois treinos livres de 30 minutos, uma qualificação separada por Q1 e Q2 e duas corridas de 23 minutos mais uma volta.

“Há carros TCR suficientes em Espanha e Portugal para colocar de pé um bom pelotão, Seraõ distribuídos prémios de 60.000 euros, 30.000 euros para o vencedor da geral e 30.000 para o vencedor da categoria DGS. O pagamento será também feito com a participação no TCR Europa de 2020. Estamos também a avaliar a possibilidade de dar à última prova o estatuto de Taça das Nações TCR”, adiantou Paulo Ferreira.

O calendário do TCR Ibérico vai iniciar-se a 23 e 24 de março em Barcelona, seguem-se Vila Real a 6 e 7 de julho, Navarra a 7 e 8 de setembro e Portimão a 26 e 27 de outubro.