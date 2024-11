Nas Notícias Projeto Planeta A ganha 1º lugar nos prémios de voluntariado de RLVT Por

Prémio Regional de Boas Práticas de Voluntariado Jovem da Região de Lisboa e Vale do Tejo entregue a projeto ambiental.

A Omnis Factum Associação, em parceria com a Banda Democrática 2 de Janeiro, venceu o Prémio Regional de Boas Práticas de Voluntariado Jovem da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), no valor de mil euros, com o projeto Planeta A, uma iniciativa com foco ambiental.

Vasco Fernandes, presidente da associação, congratula-se com esta conquista, destacando a “dedicação dos jovens voluntários”.

“A vitória do projeto Planeta A do Prémio Regional de Boas Práticas de Voluntariado Jovem da Região de Lisboa e Vale do Tejo é um marco importante para a Omnis Factum e uma prova de que a dedicação dos nossos jovens voluntários faz a diferença. Este reconhecimento é mais do que um prémio monetário”, sustentou Vasco Fernandes.

Por outro lado, acrescenta, este prémio “é um incentivo” para “inspirar ações concretas em prol do ambiente e do futuro do nosso planeta”.

“Agradecemos a todos os que acreditam na nossa missão e nos têm ajudado a transformar ideias em impacto real”, concluiu o presidente da associação.

A sessão decorreu no passado dia 22 de novembro, no Centro de Juventude de Lisboa, e contou com a presença de oito jovens participantes do projeto.

Íris Bona, colaboradora da associação e voluntária no projeto, realça a relevância de participar numa iniciativa com esta dimensão.

“Participar no projeto Planeta A tem sido uma experiência transformadora e vencer este prémio é uma verdadeira validação do nosso esforço coletivo. É incrível ver que as nossas ações pela sustentabilidade estão a ser valorizadas. Este prémio é um sinal de que juntos podemos continuar a plantar mudanças positivas para o ambiente e para as comunidades”, assinala Íris Bona.

Mais de 25 jovens envolvidos

O projeto, que decorreu entre os dias 2 e 21 de setembro no Montijo, juntou mais de 25 jovens das diversas freguesias deste município, entre os 14 e os 24 anos.

Os voluntários desenvolveram várias atividades e ações ligadas à prevenção ambiental, consciencialização da população para as consequências do desrespeito pelo meio ambiente e natureza, e à importância da reutilização de matérias desgastadas ou usadas.

Nesse sentido, a iniciativa incluiu workshops de criação de sacos reutilizáveis, a partir de roupa danificada ou inutilizada, reciclagem criativa, construção de produtos do zero e uma oficina de moda sustentável.

Estas atividades foram amplamente reconhecidas pelo júri do prémio, tendo sido ainda sugerida a possibilidade da sua transformação num projeto Unicórnio da área da sustentabilidade ambiental.

Omnis Factum Associação: Historial e todos os prémios

A Omnis Factum Associação completa assim o terceiro ano consecutivo que integra o pódio do Prémio Regional de Boas Práticas de Voluntariado Jovem da RLVT – obteve o 2º e 3º lugares em 2023 e 2022, respetivamente.

Desde o seu nascimento, em 2010, a associação já venceu 5 prémios até ao momento, mediante projetos das mais diversas áreas, desde ambiente e inclusão social até violência no namoro.

Os interessados em tornar-se voluntários da Omnis Factum Associação poderão inscrever-se através do site oficial.