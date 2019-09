Projeto de lei para impor novo adiamento do ‘Brexit’ passa primeira etapa na Câmara dos Comuns

O projeto de lei para adiar o Brexit de forma a evitar uma saída sem acordo a 31 de outubro foi hoje aprovado por 329 votos na Câmara dos Comuns, garantindo a passagem ao debate na especialidade.

O Governo do primeiro-ministro Boris Johnson voltou a ser derrotado, desta vez com uma margem de 29 votos, tendo apenas conseguido 300 votos contra o projeto apresentado pela oposição, menos um do que na votação de terça-feira à noite.

O projeto de lei retira ao Governo o controlo sobre a agenda parlamentar e acelera o processo de aprovação para que todas as etapas sejam concluídas até ao final desta tarde.

O texto exige que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, seja obrigado a pedir uma nova extensão, até 31 de janeiro, da data de saída caso o Parlamento não aprove um acordo de saída ou não autorize uma saída sem acordo até 19 de outubro.

Uma nova votação está marcada para as 19:00 horas, passando o projeto de lei em seguida para a Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento britânico.

Descontente com este projeto de lei, Boris Johnson apresentou uma proposta para convocar eleições antecipadas, mas esta só será aprovada se tiver o apoio de dois terços dos deputados da Câmara dos Comuns, o que poderá ser inviabilizado pelo partido Trabalhista.

A votação sobre esta proposta deverá acontecer hoje pelas 21:00 horas.