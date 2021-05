Nas Notícias Projeto de Inteligência Artificial monitoriza e melhora a influência das marcas nas redes sociais Por

Medir, monitorizar e melhorar a presença, posição social e influência de empresas e indivíduos nas redes sociais. É este o objetivo principal do projeto “Advancing the Frontier of Social Media Management Tools”, desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) em colaboração com a tecnológica SKORR, que utiliza algoritmos avançados de inteligência artificial e análise de redes sociais para ajudar a melhorar o desempenho das marcas online.

“As redes sociais são hoje uma ferramenta poderosa que ajuda tanto indivíduos como empresas a construir a sua marca e ter um maior reconhecimento social. O ritmo de proliferação destas redes sociais, a massificação da informação produzida e a interconexão de informação ao longo de múltiplas aplicações e plataformas levou-nos a um cenário em que se torna extremamente complexo acompanhar e gerir a nossa presença digital. O projeto com o INESC TEC permite-nos contribuir, através da plataforma empresarial Skorr, para uma presença digital de maior qualidade dos nossos clientes” refere Bernardo Galvão Lucas, Co-Fundador do SKORR, empresa especializada em soluções digitais.

Para melhorar o desempenho da plataforma Skorr, os investigadores tiraram partido de técnicas avançadas de matching, de agrupamento de tópicos de interesse e de identificação preditiva de fenómenos emegentes, partindo de uma abordagem de aprendizagem automática (“machine learning”), e tendo em conta a natureza e morfologia das redes de seguidores.

“As técnicas utilizadas até agora eram técnicas convencionais de modelagem de tópicos, usando documentos de texto longos e inadequados para hashtags, e, portanto, mais demoradas e inertes. Com estes algoritmos e modelos dinâmicos para categorização automática de hashtags de redes sociais em tópicos e para classificação de utilizadores com base na probabilidade de influenciarem outros, poupamos no tempo de aprendizagem do modelo e no cálculo de semelhanças, entre outros aspetos. Ou seja, usamos análises de redes sociais, nomeadamente a papel dos indivíduos na rede, a identificação dos elementos influenciadores por tópico, e as comunidades existentes. Medimos a propagação da informação de forma dinâmica, garantindo uma atualização constante”, explica João Gama, investigador do INESC TEC e professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP).

A plataforma vai dispor de uma funcionalidade específica para análise de posts inteligentes baseada em algoritmos avançados de Inteligência Artificial, que ajudará a melhorar os resultados e o desempenho através de indicadores de influência por tópicos. “O projeto ajuda os utilizadores a promover informação, a identificar os principais eventos-tendências, melhorando o seu envolvimento e a sua influência nas redes sociais”, conclui João Gama.

A plataforma já está disponível. O projeto é cofinanciado pelo FEDER através do Programa Interface. Tem um orçamento global de cerca de 440 mil euros.