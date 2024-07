Projeto capacita jovens para serem agentes de mudança na preservação ambiental

O projeto BlueWave, coordenado por Ana Marta Gonçalves, investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) realizou, ao longo dos últimos três anos, várias atividades relacionadas com a preservação ambiental e do oceano, com o intuito de que as jovens gerações se tornem agentes de mudança.

De acordo com a investigadora, também ligada ao Centro de Ecologia Funcional (CFE), «os principais objetivos foram envolver os jovens nas questões relacionadas com o oceano, sensibilizando-os para a importância da sua preservação e promovendo mudanças de comportamento em relação à exploração dos recursos marinhos, e capacitar os professores com materiais didáticos, contribuindo para um ensino de qualidade».

No decorrer deste projeto, Ana Marta Gonçalves visitou sete escolas de Portugal Continental e Ilhas, levando até aos jovens do ensino secundário várias atividades que lhes permitiram adquirir conhecimentos sobre o oceano, desenvolver competências de literacia marinha e também participar ativamente na proteção do meio ambiente.

«Para além das sessões em sala de aula, desenvolvemos várias atividades interativas com os diferentes materiais didáticos criados no âmbito deste projeto. Houve também lugar para limpezas de praia que deram origem a exposições para as comunidades escolar e local. Os três anos de projeto culminaram com a idealização e apresentação de projetos de empreendedorismo azul a aplicar na área de residência de cada grupo de alunos», revela.

O projeto BlueWave veio incentivar os jovens a agir de forma consciente em relação ao oceano e a desenvolver soluções inovadoras para os desafios que este enfrenta, contribuindo, desta forma, para a sensibilização da comunidade escolar e para a promoção de uma maior consciencialização sobre a importância da proteção dos ambientes marinhos.

«Foi uma experiência muito enriquecedora para todos os envolvidos. Os alunos puderam aprender de forma prática e aplicada, e mostraram bastante interesse e compromisso com as questões ambientais e dos oceanos. Os professores também se envolveram de forma ativa e dinâmica, adquirindo novas competências e conhecimentos para transmitir aos alunos», garante a investigadora do CFE.

Segundo a investigadora, a formação online para os professores foi fundamental para a sua capacitação e transmissão de ferramentas didáticas, garantindo a qualidade do ensino. Este projeto evidenciou que «é possível envolver os jovens em questões importantes como o lixo marinho, biodiversidade marinha e alterações climáticas, e que eles têm vontade de participar e contribuir para um futuro mais sustentável», considera.

«Espera-se que o BlueWave tenha deixado uma semente de consciência e responsabilidade ambiental nestas jovens gerações e que possam levar esses valores para a vida adulta, tornando-se cidadãos ativos e comprometidos com a preservação do planeta», conclui.