Motores Projeto 24 pronto para o desafio alentejano Por

A equipa Projeto 24 é mesmo uma formação diferente. O caráter filantropo torna esta uma equipa diferenta nas 24 Horas TT de Fronteira.

Bruno Viana, Pedro Azevedo, Cristiano ‘Crissaf’ Sá Fernades, Miguel Sá Fernandes e Rafael Ruiz utilizam um pequeno AX Proto, que está longe de ser a máquina mais competitiva para enfrentar a grande festa da resistência em todo-o-terreno. Mas esse é o aspeto menos importante deste projeto.

Claro que os pilotos se querem divertir na prova deste fim de semana, e prometem aplicar-se o mais possível, mas o mais importante é mesmo participar e chegar ao fim, dando visibilidade a IPSS como a Acreditar.

“Estamos prontos para o grande momento. Vai ser um grande desafio fazer esta prova com o AX Proto. Será tudo menos fácil, porque os pisos estão degradados, pois choveu nos dois dias anteriores e o grau de dificuldade aumenta para o nosso carro. Por isso o nosso principal objetivo é terminar a prova. Vamos imprimir o nosso próprio ritmo, dentro daquilo que o carro nos irá proporcionar”, sublinha Bruno Viana.

Pedro Azevedo, que é também um dos responsáveis pela mecânica, garante: “O carro em termos técnicos está pronto para este desafio, pois estamos a falar de um carro de apenas duas rodas motrizes, que vai ter muitos obstáculos para superar”.

Já o veterano Cristiano Sá Fernandes, cujo passado no Pop Cross (2 cv) o tornou num nome conhecido, alerta para as características de um traçado que bem conhece: “Vai ser um grande desafio para todos. Vamos ter de imprimir o nosso ritmo. Não vamos andar acima das nossas possibilidades. Os pisos vão ficar muito estragados, principalmente com os sulcos que vão surgindo, assim como a lama à saída das ribeiras. E aqui vamos ter cuidado para ultrapassar estes obstáculos”.