Programa do Governo mostra que o PS não acredita nos portugueses — Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal considerou hoje que o programa do Governo mostra que “o PS não acredita nem nos portugueses”, assegurando que os liberais creem “em pessoas livres” ao contrário dos socialistas que defendem o “Estado controlador”.

No encerramento do debate sobre o Programa do XXII Governo Constitucional, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, elencou um conjunto de críticas a este documento, que “mostra uma visão para o país que é bem diferente” daquele que têm os liberais.

“Este é sobretudo um programa que mostra que o PS não acredita nem nos portugueses nem naquilo de que eles são capazes por isso não lhes dá liberdade de escolha nos serviços públicos, por isso não confia que eles saberão dar o melhor destino à sua vida e ao seu dinheiro”, condenou.

Na perspetiva de Cotrim Figueiredo, é “essa a grande diferença entre estas duas visões”, ou seja, “o PS acredita no estado controlador, a Iniciativa Liberal acredita em pessoas livres”.