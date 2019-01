Programa de literacia do mar arranca este ano para o primeiro ciclo do ensino básico

O programa vai começar a ser desenvolvido nas escolas dos concelhos de Mafra, Cascais (distrito de Lisboa), Peniche, Nazaré (distrito de Leiria) e Portalegre, onde os professores estão já a receber formação, informou a Fundação Oceano Azul à agência Lusa.

O programa-piloto ‘Educar para a Geração Azul’ deverá estender-se ao resto do país, consoante a adesão dos municípios, e pretende “transformar as próximas gerações de portugueses em cidadãos mais comprometidos com a sustentabilidade e com a conservação do oceano”, alertando as crianças para os impactos negativos da exploração dos recursos marinhos e das alterações climáticas nos oceanos.

Além da formação inicial dos professores, é distribuído pelos docentes um manual sobre o oceano no contexto do currículo escolar do primeiro ciclo, alertando para a importância estratégica que o mar tem para os países costeiros e para Portugal.

No manual, são abordadas oito áreas do conhecimento sobre o oceano – literatura, ecologia, direito, estratégia, economia, história, física e química – o que permite trabalhar na sala de aula conteúdos das disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e áreas associadas às competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória em Portugal.

O oceano é explicado aos alunos através de atividades práticas e lúdico–pedagógicas, incentivando trabalhos de campo nas zonas costeiras e indo ao encontro das novas tendências da educação, que privilegiam o ensino de temas transversais, através de experiências dentro e fora da sala de aula.

O programa arranca em Mafra, envolvendo 3.650 alunos, duas centenas de professores e duas dezenas de escolas, mas vai chegar nesta primeira fase a um total de 15.440 crianças e quase mil professores ao ser alargado aos concelhos que já aderiram.