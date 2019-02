Local Programa “365 Algarve” tem garantida a quarta edição, a arrancar em outubro Por

O programa “365 Algarve”, iniciativa cultural destinada a promover a região na época baixa, e que se realiza desde 2016, já tem garantida uma quarta edição, a realizar-se de outubro deste ano a maio de 2020, foi hoje anunciado.

“Depois de três edições em que foi notória a articulação entre os agentes turísticos e culturais, este programa cultural que percorre a região na época baixa já tem garantida a 4.ª edição”, anunciou o Governo, em comunicado conjunto da secretária de Estado da Cultura e da secretária de Estado do Turismo, adiantando que as iniciativas já mobilizaram, até agora, mais de 300 mil pessoas.

Inicialmente planeado para ter apenas três edições, o programa teve um sucesso tal, que o Governo decidiu estendê-lo, estando já assegurada uma próxima edição a começar no próximo mês de outubro e a terminar em maio de 2020, como sempre tem sido desde que foi criado, em 2016.

O objetivo inicial, como recorda o comunicado, foi o de combater a sazonalidade, melhorando a atratividade e a experiência turística em todos os municípios algarvios. Para tal, foi criada uma programação cultural de qualidade, construída a partir das propostas do tecido artístico local, e dinamizada pelas áreas de governação da Economia e da Cultura.

Segundo dados do Governo, o “365 Algarve” tem atraído cada vez mais público e a média de espetadores por sessão aumentou em todas as edições.

“Até à data, assistiram aos eventos mais de 300 mil espetadores. Nos últimos três anos, foram promovidas 1.553 iniciativas, num investimento global de 4,5 milhões de euros, financiado pelo Turismo de Portugal”.

Paralelamente, desde 2016, as “dormidas no Algarve durante a época baixa” aumentaram 23 por cento, o que se refletiu numa diminuição de mais de três pontos percentuais na taxa de sazonalidade, de 46 por cento em 2015 para 42,9 por cento em 2017.

Em novembro e dezembro de 2018, os passageiros desembarcados no aeroporto de Faro aumentaram 16,4 por cento e 23,3 por cento, respetivamente.

Para a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, “o 365 Algarve tem sido um instrumento importante para promover este como um destino vivo durante todo o ano”. Por isso é lançada “a 4.ª edição, entre outubro deste ano e maio de 2020”.

“O sucesso deste programa tem permitido criar experiências únicas, culturais, autênticas e surpreendentes quer para os residentes nacionais e estrangeiros, quer para os turistas. Temos feito também um grande esforço de captação de rotas aéreas na época baixa. Desde 2016, as dormidas na época baixa cresceram 23 por cento. E, entre o Inverno de 2015/2016 e o atual Inverno (2018/2019), o número de lugares de avião subiu 33 por cento”, acrescentou a governante.

A secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, destacou, por sua vez, que lançar a quarta edição do “365 Algarve” é “dar continuidade a uma estratégia de dinamização do território e de descentralização da Cultura”.

“Este programa já mostrou que é possível contrariar a sazonalidade e criar novas centralidades através de uma programação cultural estruturada, pensada e de qualidade, ancorada nas características regionais”, considerou a responsável, acrescentando que a prova do sucesso desta iniciativa está nas “inúmeras sessões esgotadas” e na “crescente notoriedade que o programa tem conquistado”.

Na terceira edição (de outubro de 2018 a maio de 2019), atualmente em curso, “já ultrapassámos os 40 mil espetadores apenas entre outubro e dezembro”, sublinhou.

A edição em curso soma mais de 400 iniciativas culturais, que incluem mais de uma centena de concertos, cerca de 50 espetáculos de teatro e perto de cem ações relacionadas com o património da região, entre outros eventos.

O ciclo Jazz nas Adegas, o Festival Internacional das Luzes, o Festival do Contrabando, o Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão, o Festival Internacional de Música do Algarve e o projeto “Lavrar o Mar” são outras iniciativas integradas na terceira edição do “365 Algarve”.