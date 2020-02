Nas Notícias “Professor obrigou a minha filha a tirar a camisola do FC Porto. Foi uma humilhação” Por

A mãe de uma aluna da EB 2,3 de Gervide (Vila Nova de Gaia) acusa um professor de ter “humilhado” a filha ao obrigá-la “a tirar a camisola do FC Porto”.

O incidente ocorreu numa aula de Educação Tecnológica, no início da semana passada, relata o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, o professor mostrou-se “tudo menos tolerante” quando uma aluna, de 13 anos, escolheu usar uma camisola dos dragões.

“Obrigou a minha filha a tirar a camisola do FC Porto para assistir à aula. Isso foi uma falta de respeito e uma humilhação em frente dos colegas”, denunciou a mãe, Sónia Marques.

A escola abriu um processo de averiguação.

“Todos os dias, em todas as escolas, há crianças que vestem as camisolas dos seus clubes”, insistiu a mãe da aluna: “Não percebo a indignidade do vestuário. Porque é que a minha filha não pode fazer o mesmo?”

O incidente levou os colegas a improvisarem um protesto, comparecendo no dia seguinte ‘equipados’ com camisolas do FC Porto.

“Não tenho notícia de que algum deles tenha sido obrigado a mudar de roupa para assistir às aulas”, acrescentou Sónia Marques.

A mãe insiste que o professor apresente “um merecido pedido de desculpas” à aluna.

De acordo com a lei que estabelece o Estatuto do Aluno, este deve “apresentar-se com vestuário que se revele adequado à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola”.