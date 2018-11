Professor isola criança com cancro por recear contágio

Um menino chinês, de 3 anos, foi obrigado a sentar-se separado dos colegas pelo professor, com medo que contagiasse o resto da turma com cancro. A criança sofre de um linfoma de Hodgkin.

A criança foi inscrita na escola primária de Liancheng, na China, para poder estar mais perto da família enquanto recuperava dos tratamentos de quimioterapia.

Disse ao pai que era isolado durante as aulas, uma vez que os colegas diziam que o cancro era transmissível.

A história foi contada pelo pai da criança, nas redes sociais, com uma imagem de Zhou Xiaozhou sentado sozinho.

“Conseguem imaginar o que passa pela cabeça do meu filho durante 45 minutos?”, terá escrito o pai, de acordo com o The Sun.