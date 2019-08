Produção no setor da construção cresce mais em Portugal do que na UE em junho

A produção média no setor da construção cresceu 1,4 por cento em Portugal em junho em comparação com o mesmo mês de 2018, mais do que a média da zona euro e da União Europeia (UE), informou hoje o Eurostat.

Dados hoje divulgados pelo gabinete de estatísticas comunitário, o Eurostat, revelam que, em junho deste ano em comparação com o mês homólogo do ano passado, a produção média no setor da construção subiu 1 por cento na zona euro e 0,6 por cento na UE.

Em Portugal, a subida foi maior, de 1,4 por cento.

Tendência diferente verificou-se na comparação em cadeia, já que, relativamente a maio deste ano, a produção média no setor da construção registou em junho uma queda de 1,4 por cento em Portugal, estabilizando na zona euro e descendo 0,3 por cento na UE.

Ainda em termos mensais, Portugal destaca-se por ser um dos países com maiores descidas, a seguir à Eslovénia (-6,7 por cento) e à Roménia (-2,8 por cento).

Em sentido inverso, as maiores subidas mensais registaram-se na Hungria (+1,7 por cento), França (+1,2 por cento) e República Checa (+1,0 por cento).

Já em termos homólogos, a acompanhar a subida na produção no setor da construção estiveram Estados-membros como a Roménia (+23,3 por cento), a Hungria (+20,2 por cento) e a Eslovénia (+5,5 por cento), onde se verificaram os maiores aumentos, enquanto as maiores baixas foram registadas na Eslováquia (-2,1 por cento), Reino Unido (-2,0 por cento) e Suécia (-0,9 por cento).