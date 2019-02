Produção média no setor da construção sobe 1,7 por cento na zona euro em 2018

A produção média do setor da construção aumentou 1,7 por cento na zona euro e 2,0 por cento na União Europeia (UE) em 2018, em relação ao ano anterior, divulga hoje o Eurostat.

Em dezembro último e face ao mesmo mês de 2017, a produção no setor da construção aumentou 0,7 por cento na zona euro e 0,5 por cento na UE.

Na comparação com novembro, a produção no setor da construção recuou 0,4 por cento na zona euro e 0,9 por cento na UE.

Em termos homólogos, as maiores subidas no indicador registaram-se na Hungria (17,5 por cento), na Polónia (11,4 por cento), na Eslováquia (11,1 por cento) e em Espanha (10,9 por cento), enquanto os recuos mais representativos se observaram na Roménia (-7,7 por cento), na Alemanha (-4,1 por cento) e no Reino Unido (-3,0 por cento).

Na variação em cadeia, em dezembro os maiores recuos na produção no setor da construção foram observados na Eslovénia (-12,4 por cento), na Alemanha (-4,1 por cento) e no Reino Unido (-3,8 por cento) e os principais avanços na Suécia (6,2 por cento), na República Checa (3,0 por cento) e em Espanha (2,6 por cento).

Em Portugal, a produção no setor da construção subiu, em dezembro último, 1,8 por cento na comparação homóloga e 1,2 por cento – em contraciclo com a zona euro e a UE – face a novembro.