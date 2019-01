Produção de petróleo e gás no Brasil cai 3,2 por cento para 3,2 milhões de barris diários

A produção de petróleo e gás natural no Brasil desceu 3,2 por cento em novembro, motivada pela realização de obras de manutenção em vários poços petrolíferos, informou hoje o regulador brasileiro do setor petrolífero.

De acordo com o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, a produção de hidrocarbonetos foi de 3,274 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que representa uma queda de 2,3 por cento em relação ao mês anterior, que as autoridades atribuem aos trabalhos de manutenção no FPSO (Floating Production, Storage and Offloading, em inglês) Cidade de Ilhabela, no campo de Sapinhoá (Bacia de Santos) e nas plataformas P-18 e P-37, no campo de Marlim (Bacia de Campos).

A produção de petróleo em novembro foi de 2,567 milhões de barris de petróleo por dia, uma redução de 1,8 por cento face a outubro e uma queda de 1,1 por cento em comparação com o período homólogo de 2017.

Já a produção de gás natural do Brasil foi de 112 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, uma redução de 4 por cento comparando com o mês anterior e de 0,9 por cento face a novembro de 2017.