Produção de petróleo e gás do Brasil bateu recorde em maio – Governo

A produção total de petróleo e gás natural no Brasil em maio atingiu 3,473 milhões de barris de óleo equivalente por dia, superando o recorde anterior registado em dezembro de 2016, informou hoje o Governo do país.

Segundo boletim de produção divulgado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), órgão regulador do sector no Brasil, só a produção de petróleo alcançou o volume de 2,731 milhões de barris por dia, superando a marca anterior, registada em dezembro de 2016, quando foram produzidos 2,730 milhões de barris por dia.

Os números indicam que houve um aumento de 4,9 por cento na produção de petróleo na comparação com o mês anterior e de 4,7 por cento na comparação com o mesmo mês em 2018.

Já a produção de gás natural foi de 118 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), superando o recorde anterior de 117 milhões de metros cúbicos por dia registados em outubro de 2018.

Em relação a abril, o crescimento foi de 4,4 por cento. Na comparação com maio do ano passado houve uma alta na produção de gás natural de 5,4 por cento.

Já a produção na área do pré-sal, área localizada no litoral do Brasil onde estão as maiores reservas do país, também superou o recorde anterior tanto em volume quanto em percentagem de participação no total nacional.

Segundo a ANP, em maio a produção dos 97 poços de extração em funcionamento na área do pré-sal foi de 2,106 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, sendo 1,674 milhão de barris diários de petróleo e 68,7 milhões de metros cúbicos, de gás natural.

“A produção no pré-sal correspondeu hoje a 60,7 por cento do total produzido no Brasil e foi 6,4 por cento maior que a do mês anterior e 14,5 por cento maior na comparação com o mesmo mês de 2018”, concluiu o órgão do Governo brasileiro.