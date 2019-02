Produção da EDP sobe 3 por cento em 2018 com impulso das renováveis

A produção de eletricidade da EDP subiu 3 por cento em 2018 para 72,1 Terawatts hora (TWh), com um aumento de 22 por cento da produção renovável, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, no período de referência, a produção eólica subiu 2 por cento para 28.133 Gigawatts hora (GWh), “com o aumento da capacidade a compensar os menores fatores de utilização”.

Depois de um ano de seca, em 2018 a produção hídrica subiu 70 por cento para 19.387 GWh, “com os recursos hídricos mais elevados na Península Ibérica e Brasil”.

No ano passado, a capacidade instalada da elétrica aumentou 1 por cento para 27,1 Gigawatts (GW), com 74 por cento a partir de fontes renováveis.

“Toda a nova capacidade nos últimos 12 meses foram parques eólicos (+625 MW), maioritariamente na América do Norte (+278 MW). Este número já está líquido da venda de 200 MW de capacidade eólica nesta geografia. A capacidade hídrica reduziu-se 3 por cento neste período, reflexo da venda de mini-hídricas em Portugal e no Brasil” no quarto trimestre de 2018, indicou, a empresa liderada por António Mexia.

Já o volume de eletricidade comercializada na Ibéria reduziu-se 4,9 por cento em 2018, em comparação com o ano anterior, para 30.669 GWh, devido “aos menores volumes vendidos no segmento industrial em Espanha”.

Por último, o volume de eletricidade distribuída cresceu em todos os mercados da energética, com destaque para Portugal com uma subida homóloga de 2,6 por cento para 50.263 Gwh, impulsionada, sobretudo, “pelo segmento residencial, e pelo Brasil com uma subida de 3,1 por cento”.

Na sessão de hoje da bolsa, a EDP somou 1,11 por cento para 3,19 euros.