Produção automóvel sobe 22,8% até maio e ultrapassa os 155 mil veículos

A produção automóvel em Portugal subiu 22,8 por cento entre janeiro e maio, face a igual período do ano anterior, fixando-se em 155.384 veículos, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

“Em termos acumulados, nos cinco meses de 2019, saíram das fábricas instaladas em Portugal 155.384 veículos. Ou seja, mais 22,8 por cento do que em igual período do ano anterior”, indicou, em comunicado, a associação.

Por classe, nos primeiros cinco meses do ano, foram produzidos 128.506 ligeiros de passageiros, 24.267 comerciais ligeiros e 2.611 pesados, o equivalente a subidas homólogas respetivas de 24,3 por cento, 15,1 por cento e 21,6 por cento.

“A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,5 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, apontou a ACAP.

A Europa continua assim a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional com 98,1 por cento, destacando-se no topo do ‘ranking’ a Alemanha (23,7 por cento), seguida pela Itália (15,5 por cento), França (13,8 por cento) e Espanha (10,9 por cento).

Por sua vez, em maio, foram montados 370 veículos pesados e, no acumulado dos cinco meses, 1.741, tendo sido exportados 93,2 por cento destes, sobretudo para a América (89,3 por cento).