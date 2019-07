Produção automóvel em Portugal cresce 4,4 por cento em junho para 28.688 veículos

A produção e montagem de viaturas automóveis em Portugal aumentou 4,4 por cento em junho face a igual mês de 2018, para um total de 28.688 veículos, segundo dados divulgados hoje pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Em termos acumulados, no primeiro semestre de 2019, saíram das fábricas instaladas em Portugal 184.072 veículos, o que representa um crescimento de 19,5 por cento em relação a igual período do ano anterior.

Segundo a ACAP, 97,3 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, sendo a Europa o mercado líder nas exportações – com 98,0 por cento – com a Alemanha (24,8 por cento), Itália (15,0 por cento), França (14,2 por cento) e Espanha (10,9 por cento) no topo do ‘ranking’.

No mês de junho, a produção de automóveis ligeiros de passageiros aumentou 12,2 por cento para 23.610 unidades, enquanto a de comerciais ligeiros caiu 19 por cento para 4.804 viaturas e de pesados recuou 43,3 por cento para 274 unidades.

No primeiro semestre, aumentou a produção em todas as categorias, sendo liderada pelos ligeiros de passageiros, com um acréscimo de 22,3 por cento para 152.116 unidade, seguida da de veículos pesados – 9,7 por cento para 2.885 – e a de comerciais ligeiros – 7,6 por cento para 29.071.