Produção automóvel cresce 37% em março para 31.693 veículos

A produção automóvel cresceu 37 por cento em março, face ao mesmo mês do ano passado, atingindo 31.693 veículos, revelou hoje a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Por categoria, em março foram produzidos em Portugal 25.885 veículos ligeiros de passageiros, um aumento de 39,5 por cento face a igual mês de 2018, mostram os dados da ACAP hoje divulgados.

Em março, foram fabricados 5.276 novos comerciais ligeiros, o equivalente a um aumento homólogo de 28,7 por cento.

Relativamente aos veículos pesados, saíram das fábricas portuguesas 532 viaturas em março, um aumento de 9,5 por cento face ao mesmo mês do ano passado.

No acumulado dos três primeiros meses do ano foram produzidos em Portugal 94.471 veículos, o equivalente a um crescimento de 30,6 por cento em comparação com o mesmo período de 2018, revelam os dados da ACAP.

A produção automóvel de ligeiros de passageiros aumentou 31,5 por cento para 78.156 veículos entre janeiro e março, face ao período homólogo.

Já o fabrico de comerciais ligeiros subiu 26,7 por cento para 14.818 unidades, enquanto a de veículos pesados cresceu 21,1 por cento para 1.497 unidades.

A ACAP indica que a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, representando 93,9 por cento do total.

O destaque vai para a Alemanha, destino de 22,2 por cento das exportações nacionais, seguindo-se Itália (15,8 por cento), França (14,2 por cento) e Espanha (10,8 por cento) no topo do ‘ranking’.

A ACAP indica que “a informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,4 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”.