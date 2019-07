Procura de crédito à habitação aumentou e bancos antecipam subida no terceiro trimestre

A procura de crédito para compra de casa subiu ligeiramente entre março e junho deste ano e os bancos preveem que aumente no terceiro trimestre, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal.

De acordo com o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, de julho, no segundo trimestre deste ano “a procura de crédito por parte de empresas manteve-se praticamente inalterada face ao primeiro trimestre do ano”, em termos gerais.

Contudo, os bancos indicaram que nos clientes particulares “aumentou ligeiramente” a procura de crédito para aquisição de habitação e para consumo e outros fins, o que justificam com o baixo nível das taxas de juro e a confiança dos consumidores.

Já para o terceiro trimestre do ano, antecipam um aumento na procura de crédito à habitação.

Nas empresas, por sua vez, é estimada uma diminuição na procura de crédito pelas pequenas e médias empresas (PME).

Do lado da oferta de crédito, os bancos dizem que permaneceu inalterada e que também não deverá haver mudanças significativas no terceiro trimestre deste ano.

Sobre o acesso dos bancos a financiamento, as respostas indicam que “permaneceu globalmente inalterado”, ainda que com uma “ligeira melhoria nas condições de acesso ao financiamento através de títulos de dívida de médio a longo prazo, bem como na capacidade de transferência do risco de crédito para fora do balanço”.