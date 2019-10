Motores Problemas condicionaram Alejandro Martins na Baja de Portalegre Por

Alejandro Martinhs tinha ambições de concluir a 33ª Baja de Portalegre numa boa classificação na competição de automóveis, mas diversos problemas impediram que isso acontecesse.

Mesmo assim o piloto da AM 48, juntamente com José Marques, tentou tirar o máximo partido do Mini John Cooper Works Rally com que alinhou na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional.

Alejandro Martins foi obrigado, em ambos os dias de prova, a ultrapassar muitos concorrentes, envolvendo-se em diversas situações que o impediram de manter um ritmo forte e eficaz.

No final da prova o piloto da AM 48 explicou algumas das peripécias que enfrentou: “A prova foi difícil e de facto não correu da melhor forma. O ponto positivo a destacar é o facto de fisicamente me sentir em forma e bem para continuar a competir. Tivemos diversos problemas ao longo do percurso que nos impediu de alcançar um bom resultado”.

“Tivemos furos atrás de furos, transmissões partidas e gente que não me deixou passar. Enfim um pouco de tudo. Para piorar a situação na parte final numa altura em que estávamos em 10º lugar tivemos um problema que quase nos fez abandonar. Mas, felizmente conseguimos solucionar a situação apesar de ser já bastante tarde. Ainda assim, e tendo em conta as peripécias, no fundo estou satisfeito por ter acabado a corrida” acrescentou Alejandro Martins.