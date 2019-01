Motores Problemas afetam Filipe Albuquerque e João Barbosa em Daytona Por

A sorte não acompanhou Filipe Albuquerque e João Barbosa na qualificação para as 24 Horas de Daytona, já que problemas no Cadillac DPi # 5 da Mustang Sampling acabaram por não permitir realizar uma volta lançada.

Os problemas ocorridos levaram a que uma roda no Cadillac negro bloquearam e assim foi obrigado a regressar às boxes antes de completar uma volta ao famoso traçado do centro da Florida.

Os dois pilotos portugueses, que venceram esta que é a primeira prova do Campeonato IMSA, terão assim de partir do final da grelha de partida, com o protótipo que dividem com o brasileiro Christian Fittipaldi e com o britânico Mike Conway.

Albuquerque foi a imagem da deceção, porquanto a equipa tinha sido a segunda mais rápida no último treino livre e era uma das favoritas a conseguir um bom desempenho: “Foi um balde de água. Vinhamos para Daytona como e quando nos preparávamos para confirmar o nosso andamento um problema mecânico deita tudo a perder”.

“Foi uma sensação de frustração. Mas não vale a pena lamentar-nos. Temos o nosso trabalho mas nada está perdido. Há 24 horas para recuperar posições e vamos fazê-lo. Não é este percalço que nos vai fazer atirar a toalha ao chão. Vamos lutar e tentar ter a corrida das nossas vidas”, acrescenta Albuquerque, já a pensar na prova que arranca pelas 19h35 de sábado em Portugal.