Principal partido da oposição em Taiwan escolhe candidato presidencial pró-China

O principal partido da oposição em Taiwan escolheu hoje um autarca populista e pró-China para ser o candidato à corrida presidencial de 2020, em detrimento de um governante que costuma atacar Pequim.

O Partido Nacionalista escolheu Han Kuo-yu para concorrer contra Tsai Ing-wen na eleição de janeiro.

Han Kuo-yu derrotou o ex-presidente da Foxconn Technology e bilionário Terry Gou nas primárias do partido.

Han foi eleito autarca de Kaohsiung em novembro, com promessas de melhorar a economia local. Em março, assinou acordos com quatro cidades chinesas para vender produtos agrícolas taiwaneses no valor de 165 milhões de dólares (146 milhões de euros).

China e Taiwan separaram-se durante a guerra civil em 1949, mas Pequim ainda reivindica a soberania sobre a ilha e ocasionalmente ameaça usar a força caso seja necessário.