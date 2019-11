Motores Primeiro pódio de Fernando Alonso no todo-o-terreno Por

Fernando Alonso somou o seu primeiro pódio no todo-o-terreno ao terminar na terceira posição do Al Ula Neom Rally, na Arábia Saudita.

Numa prova que serviu de último ensaio de preparação do ex-campeão do Mundo de Fórmula 1 para o Rali Dakar 2020, Alonso e Marc Coma concluíram o evento de 1400 quilómetros a 16m20s do vencedor, o saudita Yazeed Al Rajhi.

A dupla espanhola aos comandos de uma Toyota Hilux Overdrive concluiu o evento que hoje se concluiu a 14m11s do também saudita Yasir Bin Seaidan, que foi segundo aos comandos de um Mini, a 2m09s do vencedor.