Primeiro-ministro timorense pede a governantes para terem cuidado com despesas

O primeiro-ministro timorense pediu aos governantes para terem mais cuidado com os gastos com carros, combustível e viagens, que entre 2014 e 2017 atingiram 231 milhões de dólares, numa mensagem divulgada hoje.

Taur Matan Ruak avançou os valores numa mensagem aos membros do Governo para que controlem mais este tipo de gastos nas contas do Estado, revelando o que se gastou entre 2014 e 2017, cerca de 203,8 milhões de euros.

Os dados divulgados pelo primeiro-ministro mostram que, em média, o Estado timorense gastou por cada dia desses quatro anos mais de 158 mil dólares neste tipo de despesas.

A mensagem foi deixada num encontro com altos cargos da Administração Pública, na semana passada, em Díli.

Assim, e segundo a mensagem divulgada pela página oficial do chefe do Governo, Timor-Leste gastou 142 milhões de dólares entre 2014 e 2017 para comprar e alugar carros, para a sua manutenção e para combustível.

Os anos de 2014 – com gastos de 47 milhões – e de 2015 – com gastos de 45 milhões – foram os de maiores despesas, com 28 milhões gastos em 2016 e 22 milhões em 2017, ano em que o país esteve parcialmente condicionado devido a processos eleitorais.

No caso de viagens, dentro e fora de Timor-Leste, o Estado gastou 89 milhões de dólares entre 2014 e 2017, com 2015 a ter o valor mais elevado (26 milhões), os anos de 2014 e 2016 registado 23 milhões e o ano de 2017 registado 17 milhões.

Taur Matan Ruak explicou que o objetivo é tentar ajustar estes gastos, segundo a nota divulgada.