Primeiro golo revertido por ação do VAR na Liga dos Campeões no Ajax-Real Madrid

O jogo entre o Ajax e o Real Madrid ficou hoje marcado pela primeira decisão revertida por um árbitro na Liga dos Campeões de futebol, após visionar as imagens por indicação do videoárbitro.

Aos 37 minutos do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o argentino Nicolas Tagliafico introduziu a bola de cabeça na baliza do Real Madrid, após uma má intervenção do guarda-redes Thibaut Courtois.

Alertado pelo videoárbitro, o árbitro esloveno Damir Skomina considerou o sérvio Dusan Tadic, em posição irregular no momento do remate de Tagliafico, importunou Courtois, anulando o golo, que seria, na altura, o 1-0 para os holandeses.