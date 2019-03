Primeira especial do rali do México interrompida por razões de segurança

A primeira classificativa do Rali do México foi na quinta-feira interrompida por razões de segurança, depois de uma das rampas do percurso da terceira etapa do Mundial de ralis ter ficado danificada.

A interrupção afetou quatro pilotos, entre os quais o francês Sébastien Ogier (Citroën C3), o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e o estónio Ott Tänak (Toyota Yaris), aos quais foi atribuído o tempo do irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris), o último a cumprir o troço em segurança.

O finlandês Esapekka Lappi (Citroën C3) foi o mais rápido nos 1,14 quilómetros nas ruas Guanajuato, em 1.00,6 minutos, menos uma décima de segundo do que o norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) e menos 0,6 segundos do que Meeke.

Uma das rampas, colocada a 100 metros da meta, ficou danificada com a passagem dos concorrentes e, após uma inspeção, foi decidido cancelar o resto da especial.

O Mundial de ralis é liderado por Tänak, com 47 pontos, mais sete do que Neuville e mais 16 do que Ogier, hexacampeão do mundo.

Para hoje está prevista a disputa de oito especiais, com um total de 114,19 quilómetros cronometrados.