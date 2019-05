Nas Notícias Previsão de céu muito nublado nesta quinta-feira Por

O tempo para o dia de amanhã será de períodos de céu muito nublado, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Mondego.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta quinta-feira terá períodos de céu muito nublado, sendo por nuvens altas na região Sul.

Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo Mondego, assim como de formação de neblina ou nevoeiro matinal nas regiões Norte e Centro.

A previsão, assinada pelas meteorologistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, indica ainda uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

Assim, os termómetros devem oscilar entre os 20 e os 13 graus no Porto e os 25 e os 14 graus em Lisboa.

Com 32 graus de máxima, Faro será a zona mais quente, com Évora e Beja a chegarem aos 29.

Quanto às mínimas, Braga vai registar nove e Vila Real, Viseu e Guarda vão atingir os dez graus.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas e temperaturas entre os 15 e os 21 graus.

Na Madeira, o tempo será de períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado durante a tarde, havendo ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas no final do dia.

As temperaturas devem oscilar entre os 17 e os 24 graus.