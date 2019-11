Presidentes da FIFA e CAF avaliam desenvolvimento do futebol juvenil em Angola

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, visitam Angola na quinta e sexta-feira para avaliar o lançamento de um projeto de desenvolvimento da modalidade a nível juvenil.

Segundo um comunicado da Federação Angolana de Futebol, divulgado na conta oficial no Twitter, o “propósito da visita prende-se, não apenas com o acompanhamento diferenciado que Angola tem merecido da FIFA e da CAF, como também a avaliação para o lançamento oportuno de um projeto de raízes do futebol”.

Este projeto insere-se no âmbito do “Programa Grassroots” da FIFA, que conta com a colaboração da CAF, para desenvolvimento do futebol jovem angolano em regime de centro especial de treinos.

Os dois dirigentes virão acompanhados da secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, entre outros responsáveis das duas organizações.