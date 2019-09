Presidente sul-africano pede desculpa por violência contra estrangeiros

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, apresentou hoje desculpas pela violência contra estrangeiros que eclodiu no país, garantindo que os seus compatriotas “não são xenófobos”.

Discursando na capital do Zimbabué, onde foi assistir ao funeral do ex-presidente zimbabueano Robert Mugabe, Ramaphosa foi vaiado pela multidão que assistia às cerimónias fúnebres num estádio.

“Apresento-me perante vós como um irmão africano que lamenta e pede desculpas pelo que aconteceu no meu país”, disse Cyril Ramaphosa, acrescentando que os tumultos vão “contra o princípio de unidade do povo africano”.

O presidente sul-africano garantiu que continua a trabalhar para “encorajar o povo a acolher todos os cidadãos dos países africanos”.

“Os sul-africanos não são xenófobos, não têm nada contra os cidadãos de outros países”, declarou.

Milhões de zimbabueanos fugiram da repressão e da crise económica e procuraram refúgio na África do Sul, onde, no início do mês, se verificou uma onda de tumultos e pilhagens dirigidas contra estrangeiros e suas empresas.

Concentrada principalmente na maior cidade sul-africana, Joanesburgo, a violência fez 12 mortos, todos sul-africanos.