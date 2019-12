Presidente moçambicano quer que receitas dos projetos de conservação beneficiem a comunidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu que as receitas dos projetos de conservação em Moçambique devem beneficiar as comunidades, alertando que há pessoas que se estão a sentir excluídas nessas áreas.

“Há [pessoas] que usam os valores resultantes dos ganhos provenientes da conservação em áreas em que a comunidade não sente nenhum impacto. Alguns optam por reabilitar a casa do administrador, ou na limpeza de uma estrada nas vésperas de uma visita presidencial”, disse Filipe Nyusi, no âmbito do lançamento, na quinta-feira, da Área de Proteção Ambiental de Maputo, citado pela Agência de Informação de Moçambique.

De acordo com a lei, as comunidades vizinhas das áreas de conservação devem receber 20 por cento das receitas dos projetos, baseados maioritariamente no turismo.

O Presidente moçambicano prometeu procurar saber o que cada província faz com as receitas provenientes dos projetos, apontando a transparência na gestão dos fundos como fundamental.

“De facto merecemos ser líderes na conservação. Encorajo para que isso seja apenas ponto de partida porque o país é vasto e tem muitas potencialidades por serem exploradas dessa mesma forma”, declarou Filipe Nyusi.

O Governo de Moçambique aprovou na terça-feira em reunião de Conselho de Ministros o decreto que cria a Área de Proteção Ambiental de Maputo.

A decisão “visa potenciar a gestão integrada da paisagem com qualidades estéticas, ecológicas e culturais específicas e excecionais no distrito de Matutuine e ilha de lnhaca”, lê-se no comunicado sobre as decisões do encontro.

Espera-se que a nova área de proteção incentive “um desenvolvimento de atividades que beneficiem e promovam serviços ecológicos”.

As áreas de conservação representam 25 por cento do território nacional e foram criadas para assegurar o equilíbrio de ecossistemas essenciais para o desenvolvimento do ecoturismo em Moçambique.

A gestão está a cargo da Administração Nacional das Áreas de Conservação.